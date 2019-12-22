Лавров заявил о зашкаливании русофобии со стороны НАТО

Глава российского МИД Сергей Лавров сказал, что со стороны стран-членов НАТО зашкаливает русофобия в адрес России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что дипломатия — это прежде всего изложение мыслей и аргументов в стремлении убедить партнера.

«В словесной риторике, которую мы слышим из натовских кругов ... русофобия, конечно, зашкаливает», — заявил министр.

Лавров подчеркнул, что его впечатлило, когда после слов президента Франции Эммануэля Макрона о «смерти мозга» НАТО в заочный спор с Макроном вступила канцлер Германии Ангела Меркель, которая заявила, что ФРГ может защитить только альянс.

Лавров сказал, что был поражен данным заявлением, которые звучат «не от какой-то маленькой страны с русофобским менталитетом и историческими фобиями, а от Германии, являющейся лидером Евросоюза и Европы».

Глава МИД России выразил убеждение, что для дипломатии в настоящее время необходимо изменить нарратив, что пытается сделать французский лидер (в ряде других лидеров стран-членов НАТО и ЕС).

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Россия не противник: у НАТО нет друзей и врагов

— Лавров рассказал о гонке вооружений с НАТО