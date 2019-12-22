Горбачев рассказал об улучшении здоровья
Бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев заявил, что его состояние улучшается. Об этом сообщает «Интерфакс».
По словам Горбачева, он идет на поправку, воспаление легких отступает. Экс-лидер СССР отметил, что не падает духом и продолжает работать несмотря на то, что общее состояние здоровья оставляет желать лучшего.
19 декабря в СМИ появилась информация о том, что Горбачев госпитализирован с воспалением легких.
Михаил Горбачев являлся первым и последним президентом СССР в период с 15 марта 1990 года до 25 декабря 1991 года. Кроме того, он был последним генеральным секретарем ЦК КПСС и председателем президиума Верховного Совета СССР.
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