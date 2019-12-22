Президентские выборы начались в Хорватии

В Хорватии, которая 22 декабря выбирает президента на очередной пятилетний срок, открылись 6545 избирательных участков. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что голосование продлится до 19:00 по местному времени (21:00 по мск).

По данным Государственной избирательной комиссии Хорватии, правом голоса в этом году обладают более 3,85 млн избирателей, в том числе почти 177 тыс. проживающих за рубежом. При этом, население Хорватии составляет 4,1 млн человек.

На пост президента претендуют 11 кандидатов.

Отмечается, что фаворитами являются действующий президент страны Колинда Грабар-Китарович от правящей партией «Хорватское демократическое содружество», бывший премьер-министр республики от оппозиционной Социал-демократической партии Зоран Миланович, а также певец и музыкант Мирослав Шкоро.

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