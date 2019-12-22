Польша отреагировала на высказывание Путина о Второй мировой войне

Польская сторона уверена, что Вторая мировая война началась с немецкой агрессии и из-за Советского Союза. С таким утверждением выступил Институт национальной памяти страны, опубликовав заявление-ответ российского президенту Владимиру Путину на сайте.

Ранее Путин представил документы, в том числе засекреченные, касающиеся соглашений ряда государств с фашистской Германий до начала Второй мировой войны. В них говорилось, что СССР не был единственным государством, подписавшим соглашение с Германским рейхом (пакта Молотова-Риббентропа — 23 августа 1939 года).

Однако институт настаивает на то, что СССР якобы напал на Польшу в 1939 году, а предвестником к агрессии было соглашение с Германским рейхом.

«Гитлеровская Германия, и Советский Союз... последовательно стремились свергнуть Версальский порядок в Европе и навязать свои порядки», — отмечается в документе.

Польская сторона считает, что СССР и Германия готовились «поработить и подчинить их тоталитарным режимам» свободные нации.