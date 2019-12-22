В Польше оценили слова Путина о соглашениях стран с фашистской Германией

В Польше распространили заявление-ответ на слова российского президента Владимира Путина о том, что советские войска вошли на польскую территорию после того, как «правительство Польши утратило контроль за своими вооруженными силами». Об этом говорится на сайте Института национальной памяти страны.

По данным польской стороны, СССР якобы напал на Польшу в 1939 году. Также страна настаивает на том,что из-за Советский Союза и немецкой агрессии началась Вторая мировая война. Предвестником к агрессии было соглашение с Германским рейхом (пакта Молотова-Риббентропа от 23 августа 1939 года).

«Гитлеровская Германия, и Советский Союз... последовательно стремились свергнуть Версальский порядок в Европе и навязать свои порядки», — отмечается в документе.

Польша утверждает, что СССР и Германия готовились «поработить и подчинить их тоталитарным режимам» свободные нации.

В заявление указывается, что Польша была страной, жизненно заинтересованной в поддержании мира на европейском континенте. Она даже заключила два пакта о ненападении с тоталитарными соседями.

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