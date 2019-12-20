Путин представил документы о соглашениях разных стран с фашистской Германией

Президент России Владимир Путин на неформальной встрече лидеров стран СНГ представил документы, в том числе засекреченные, касающиеся соглашений ряда государств с фашистской Германий до начала Второй мировой войны. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам главы государства, СССР не был единственным государством, подписавшим соглашение с Германским рейхом (пакта Молотова-Риббентропа — 23 августа 1939 года).

В 1934 году была подписана декларация о неприменении силы между фашистской Германией и Польшей.

В 1935 году был заключен договор между Великобританией и Германией. Согласно документу, озвученному Путиным, Лондон предоставил Гитлеру право иметь собственный военный флот, что было запрещено по итогам Первой мировой войны.

Также 30 сентября 1938 года была подписана англо-германская декларация Чемберлена (Артур Чемберлен — премьер-министр Великобритании с 1937 по 1940 гг.) и Гитлера.

6 декабря 1938 года была подписана Франко-германская декларация, а 22 марта 1939 года — договор между Литовской республикой и Германским рейхом.

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