Путин заявил, что Кадыров достоин звания Героя Труда
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Президент России Владимир Путин во время Большой пресс-конференции заявил, что главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова можно было бы удостоить звания Героя России и Героя Труда за восстановление республики.
Он отметил, большой вклад Кадырова в восстановление республики. В пример лидер привел столицу Чеченской Республики город Грозный, который сильно изменился в хорошую сторону.
«В принципе, Кадырову можно и Героя Труда дать, но молодой еще, подождет. Но в принципе ситуация там кардинальным образом поменялась», — произнес Путин.
Президент России также добавил, что глава в ежедневном режиме подвергается смертельной опасности.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию общения Путина с журналистами.