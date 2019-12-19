Путин заявил, что Кадыров достоин звания Героя Труда

Президент России Владимир Путин во время Большой пресс-конференции заявил, что главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова можно было бы удостоить звания Героя России и Героя Труда за восстановление республики.

Он отметил, большой вклад Кадырова в восстановление республики. В пример лидер привел столицу Чеченской Республики город Грозный, который сильно изменился в хорошую сторону.

«В принципе, Кадырову можно и Героя Труда дать, но молодой еще, подождет. Но в принципе ситуация там кардинальным образом поменялась», — произнес Путин.

Президент России также добавил, что глава в ежедневном режиме подвергается смертельной опасности.

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