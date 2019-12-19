Подведены итоги голосования по делу об импичменте Трампа

Палата представителей США завершила голосование по делу об импичменте американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщает PBS NewsHour.

Согласно результатам голосования, 229 демократов проголосовали за импичмент Трампа, против – 2. Еще три представителя демократической партии воздержались.

Среди республиканцев против импичмента проголосовали единогласно 186 человек, еще 11 воздержались.

Единственный независимым конгрессмен проголосовал «за».

Таким образом, палата представителей США одобрила первую статью обвинения против президента.

Импичмент Трампа поддерживают демократы, которые обвиняют американского лидера в превышении полномочий и препятствовании правосудию, против выступают — республиканцы. Окончательное решение должно быть принято сенатом США, в котором большинство являются республиканцами.

В США разгорелся скандал после того, как анонимный информатор заявил о давлении Трампа на украинского лидера Владимира Зеленского с целью склонить украинские власти к расследованию в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена, в обмен на финансовую и военную помощь.