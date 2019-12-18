Киев перечислил страны, желающие стать участниками «нормандского формата»
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что официально изъявляют намерение присоединиться к «нормандскому формату» ряд стран, передает телеканал «Украина 24»
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Он уточнил, что речь идет о США, Великобритании, Канаде и Польше.
Кроме того, по словам министра, стать участником переговоров в таком формате хочет Европейская комиссия.
По утверждению Пристайко, они проявляют «интерес к «нормандским переговорам», несмотря на их сложность и малую результативность».
Как известно, членами «нормандского формата» является Россия, Украина, Франция и Германия.