Киев перечислил страны, желающие стать участниками «нормандского формата»

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что официально изъявляют намерение присоединиться к «нормандскому формату» ряд стран, передает телеканал «Украина 24»

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Он уточнил, что речь идет о США, Великобритании, Канаде и Польше.

Кроме того, по словам министра, стать участником переговоров в таком формате хочет Европейская комиссия.

По утверждению Пристайко, они проявляют «интерес к «нормандским переговорам», несмотря на их сложность и малую результативность».

Как известно, членами «нормандского формата» является Россия, Украина, Франция и Германия.