Трамп обвинил демократов во лжи и нападении на США

Президент США Дональд Трамп считает, что демократы выдают ложь и нападают на Соединенные Штаты Америки. Об этом он написал в своем Twitter.

Такой пост на его странице в соцсети появился вскоре после начала в Палате представителей дебатов по процедуре импичмента.

По мнению американского лидера, «ужасная ложь» демократов, является нападением на Соединенные Штаты Америки и Республиканскую партию.

В США разгорелся скандал после того, как анонимный информатор заявил о давлении Трампа на украинского лидера Владимира Зеленского с целью склонить украинские власти к расследованию в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена, в обмен на финансовую и военную помощь.

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