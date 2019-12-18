Трамп нарушил конституцию и подлежит импичменту, заявила Пелоси

Спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси заявила, что президент Дональд Трамп нарушил конституцию и против него должна быть совершена процедура импичмента. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, американский лидер использовал свое положение для получения «личной политической выгоды за счет национальной безопасности».

Пелоси утверждает, что Трамп пытался добиться иностранного вмешательства в выборы.

Она также отметила, что действия главы Белого дома «сделали импичмент необходимым».

«Он не оставил нам выбора», — подчеркнула Пелоси.

В США разгорелся скандал после того, как анонимный информатор заявил о давлении Трампа на украинского лидера Владимира Зеленского с целью склонить украинские власти к расследованию в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена, в обмен на финансовую и военную помощь.

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