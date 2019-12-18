Захарова призвала Токио больше не допускать инцидентов с японскими рыбаками
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Токио необходимо принять эффективные меры, чтобы в дальнейшем не допускать инцидентов в водах южной части Курил с участием японских рыболовецких судов. Об этом сообщает ТАСС.
Она указала, что соглашение о сотрудничестве в области рыболовного промысла действует уже 20 лет.
Дипломат подтвердила, что этот договор Япония нарушает каждый год.
«Мы призываем японскую сторону принять надлежащие и эффективные меры по соблюдению положений соглашений и достигнутых договоренностей», — сказала Захарова.
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