Россия, ЕС и Украина проведут трехсторонние переговоры в Берлине 19 декабря

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Президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель... Президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель...
Президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель...
Reuters

Министры России, Евросоюза и Украины встретятся 19 декабря в Берлине на трехсторонней консультации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии (ЕК).

Как отмечается, в ходе переговоров стороны затронут соглашения по газу — сроки, тарифы и объемы транзита.

Председателем на встрече будет экс-замглавы Еврокомиссии по Энергосоюзу Марош Шефчович. Переговоры состоятся в представительстве ЕС в Германии.

Также 19 декабря Шефчович проведет отдельную встречу с министром экономики и энергетики ФРГ Петером Альтмайером, в 09.00 (11.00 мск).

9 декабря в Париже состоялась встреча глав государств «нормандской четверки» — России, Украины, Франции и Германии. Стороны обсуждали ситуацию на юге Украины.

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