Россия, ЕС и Украина проведут трехсторонние переговоры в Берлине 19 декабря

Министры России, Евросоюза и Украины встретятся 19 декабря в Берлине на трехсторонней консультации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии (ЕК).

Как отмечается, в ходе переговоров стороны затронут соглашения по газу — сроки, тарифы и объемы транзита.

Председателем на встрече будет экс-замглавы Еврокомиссии по Энергосоюзу Марош Шефчович. Переговоры состоятся в представительстве ЕС в Германии.

Также 19 декабря Шефчович проведет отдельную встречу с министром экономики и энергетики ФРГ Петером Альтмайером, в 09.00 (11.00 мск).

9 декабря в Париже состоялась встреча глав государств «нормандской четверки» — России, Украины, Франции и Германии. Стороны обсуждали ситуацию на юге Украины.

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