Пушков назвал комедией идею Зеленского о «специальном статусе» Севастополя

Российский сенатор Алексей Пушков на своей странице в Twitter оценил планы украинского президента Владимира Зеленского лишить Севастополь «специального статуса».

Свою запись он начал со слов «комедия продолжается», подразумевая под ними инициативу украинского лидера.

По мнению Пушкова, на город такое решение никак не повлияет.

Сенатор считает, что необходимо вообще убрать из Конституции Украины упоминание о Севастополе, поскольку он не имеет к ней отношения.

«Виртуальные игры», — подытожил он.

До этого Зеленский предложил убрать из Конституции страны упоминание о «специальном статусе» Севастополя.