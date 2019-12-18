Временный поверенный в делах США на Украине покинет пост в начале 2020 года

В начале 2020 года свой пост намерен оставить временный поверенный в делах США на Украине Билл Тейлор. Об этом сообщает NBC со ссылкой на источник.

Уточняется, что его место займет заместитель главы миссии на Украине Кристина Квиен, которая получит полномочия 1 января.

Отмечается, что Тейлор занимал свою должность с июня 2019 года после прекращения деятельности Мари Йованович как посла на Украине. Кроме того, он также давал показания в конгрессе по делу об импичменте президента США Доанльда Трампа.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Демократы не определились с объявлением импичмента Трампу