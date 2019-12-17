Путин и Макрон обсудили ситуацию в Сирии по телефону

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с его коллегой из Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В ходе разговора была обсуждена ситуация в Сирии. Путин рассказал о ходе выполнения договоренностей между Россией и Турцией по северо-востоку страны и Идлибу. Российская и французцая стороны подчеркнули важность активной борьбы с терроризмом и тесной координации действий на этом направлении.

Кроме того, президенты согласились, что кризис в Ливии нужно решать политико-дипломатическим путем. Отмечается, что была подтверждена поддержка Россией и Францией посреднических усилий ООН и ФРГ по мирному урегулированию.

Также был поднят вопрос о транзите российского газа в Европу через территорию Украины.

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