Путин и Макрон обсудили ситуацию в Сирии по телефону
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с его коллегой из Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщается на сайте Кремля.
В ходе разговора была обсуждена ситуация в Сирии. Путин рассказал о ходе выполнения договоренностей между Россией и Турцией по северо-востоку страны и Идлибу. Российская и французцая стороны подчеркнули важность активной борьбы с терроризмом и тесной координации действий на этом направлении.
Кроме того, президенты согласились, что кризис в Ливии нужно решать политико-дипломатическим путем. Отмечается, что была подтверждена поддержка Россией и Францией посреднических усилий ООН и ФРГ по мирному урегулированию.
Также был поднят вопрос о транзите российского газа в Европу через территорию Украины.
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