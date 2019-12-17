Трамп протестует против своего импичмента

Американский президент Дональд Трамп выразил протест в связи с начатой против него процедурой импичмента, сообщает ТАСС со ссылкой на распространенные письмо политика.

В частности, в документе Трамп адресовал протест спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси.

«Я выражаю решительный и сильнейший протест», — заявил Трамп.

По его словам, выдвинутая процедура импичмента является не только незаконной, но и злоупотреблением властью со стороны демократов.

В США разгорелся скандал после того, как анонимный информатор заявил о давлении Трампа на украинского лидера Владимира Зеленского с целью склонить украинские власти к расследованию в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена, в обмен на финансовую и военную помощь.

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