Трамп протестует против своего импичмента
Американский президент Дональд Трамп выразил протест в связи с начатой против него процедурой импичмента, сообщает ТАСС со ссылкой на распространенные письмо политика.
В частности, в документе Трамп адресовал протест спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси.
«Я выражаю решительный и сильнейший протест», — заявил Трамп.
По его словам, выдвинутая процедура импичмента является не только незаконной, но и злоупотреблением властью со стороны демократов.
В США разгорелся скандал после того, как анонимный информатор заявил о давлении Трампа на украинского лидера Владимира Зеленского с целью склонить украинские власти к расследованию в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена, в обмен на финансовую и военную помощь.
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