Зеленский пообещал учесть мнение украинцев о рынке земли
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Украинский президент Владимир Зеленский признался, что уважает мнение украинцев насчет земельной реформы в стране и пообещал прислушаться к нему, сообщает ТАСС.
Он отметил, что власти слушают предложения по реформам уже несколько месяцев и они будут услышаны.
«Мы прислушиваемся к людям», — пообещал Зеленский.
Однако главе Украины не нравятся протесты у Рады. Он осудил их, так как митинги привели к тому, что пострадали люди.
«На митинге по закону о земле звучат не голоса фермеров, а политические лозунги», — констатировал Зеленский.
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