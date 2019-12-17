Зеленский пообещал учесть мнение украинцев о рынке земли

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Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам саммита «нормандского... Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам саммита «нормандского...
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам саммита «нормандского...
Charles Platiau/Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский признался, что уважает мнение украинцев насчет земельной реформы в стране и пообещал прислушаться к нему, сообщает ТАСС.

Он отметил, что власти слушают предложения по реформам уже несколько месяцев и они будут услышаны.

«Мы прислушиваемся к людям», — пообещал Зеленский.

Однако главе Украины не нравятся протесты у Рады. Он осудил их, так как митинги привели к тому, что пострадали люди.

«На митинге по закону о земле звучат не голоса фермеров, а политические лозунги», — констатировал Зеленский.

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