Подозреваемого в убийстве главу фракции ЕР лишили мандата

Депутаты Переславль-Залесской городской думы лишили депутатских полномочий главу фракции «Единой России» Владимира Корнилова, подозреваемого в убийстве своего знакомого. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на депутата ярославской областной думы Сергея Хабибулина.

Ранее Корнилов сам написал заявление с просьбой лишить его мандата.

«Все прошло очень быстро, заявление удовлетворено, Корнилов лишен депутатского мандата», — сказал Хабибулин.

В настоящее время Владимир Корнилов находится в следственном отделе ОВД.

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