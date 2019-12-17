Члены «Батькивщины» заблокировали президиум Верховной рады

Члены фракции «Батькивщина» блокируют президиум в зале Верховной рады Украины, сообщает «Интерфакс».

Утреннее пленарное заседание президиума Верховной рады было прервано из-за действий фракции «Батькивщина».

Члены фракции стоят у стола президиума, никакие требования на данный момент озвучены не были.

По последней информации, спикер Рады Дмитрий Разумков разговаривает с главой фракции Юлией Тимошенко и вице-спикером парламента Еленой Кондартюк, первый заместитель председателя Руслан Стефанчук общается с членами «Батькивщины».

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