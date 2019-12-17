СК раскрыл подробности дела подозреваемого в убийстве депутата из Переславль-Залесского
В Следственном комитете сообщили, что главу фракции «Единой России» в Переславль-Залесской городской думе Владимира Корнилова подозревают в убийстве знакомого в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным СК, 14 декабря в селе Троицкая Слобода было найдено тело 60-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.
Отмечается, что между Корниловым и его знакомым произошла словесная перепалка, оба мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения. В дальнейшем ссора переросла в драку, депутат избил и задушил оппонента.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В настоящее время Владимир Корнилов находится в следственном отделе ОВД.
По данным ряда СМИ, жертвой преступления оказался Павел Чередников, он жил в частном доме с матерью и иногда подрабатывал таксистом.
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