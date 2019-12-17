Глава фракции «Единой России» в Переславль-Залесской думе задержан за убийство

Глава фракции партии «Единая Россия» в Переславль-Залесской городской думе Владимир Корнилов задержан по подозрению в убийстве. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на председателя гордумы Сергея Корниенко.

Как отмечается, в настоящее время Корнилов находится в следственном отделе ОВД.

«Он подозревается в совершении преступления рамках статьи 105 УК России («Убийство»)», — рассказал Корниенко.

Других подробностей пока не приводится.