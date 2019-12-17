Соловьев высказался насчет обещания Гордона лишить Россию Крыма и Курил

Телеведущий Владимир Соловьев ответил на заявление украинского журналиста Дмитрия Гордона о том, что Россия лишится части территорий.

Как стало известно, на своем канале в YouTube Гордон выразил уверенность, что «рано или поздно» Украина вернет себе Донбасс и Крым, которые, по его словам, принадлежат ей по праву.

При этом украинский журналист также заявил, что у России заберут Курильские острова, Карелию, Калининградскую область «и много еще чего другого».

Соловьев, комментируя высказывания Гордона, отметил, что тот занял «сторону империалистической Японии и нацистской Германии».

«Человек, без которого невозможно было бы создать образ столь омерзительного представителя политического класса Украины», — сказал Соловьев.

Он добавил, что Гордон является «классическим русофобом, который позорит прекрасную фамилию».