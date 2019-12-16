Захарова сравнила недопуск российских журналистов на Украину с фильмом

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала отказ в допуске российских журналистов на территорию Украины. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

По ее словам, это напоминает сюжет фильма «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён».

«Видимо, боятся услышать: «А чё это вы тут делаете? Кино-то уже кончилось», — добавила Захарова.

До этого в СМИ появилась информация, что российских журналистов не пускают на Украину несмотря на приглашение президента страны Владимира Зеленского.