Названы темы телефонного разговора Меркель и Путина

Состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель. Беседа состоялась по инициативе германской стороны, сообщается на сайте Кремля.

Главы уделили большое внимание проблематике ливийского кризиса, важность предотвращения возможного обострения ситуации в дальнейшем и необходимость возобновления мирного диалога. Путин подтвердил, что Россия готова содействовать в качестве посредника на этом направлении со стороны Германии и ООН.

В ходе беседы лидеры также положительно оценили итоги нормандского саммита, который прошел 9 декабря в Париже. Отмечается, что на встрече «нормандской четверки» был согласован ряд шагов по реализации являющегося основой урегулирования на юго-востоке Украины минского Комплекса мер.

Кроме того, главы государств обсудили вопросы сотрудничества в газовой отрасли, важные для обеспечения энергобезопасности стран Евросоюза. Также были рассмотрены перспективы транзита российского природного газа через территорию Украины после 1 января 2020 года и осуществление проекта «Северный поток – 2».

До этого Меркель назвала Путина «победителем» на саммите в Париже.