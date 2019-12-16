Трамп потребовал извинений от бывшего руководителя ФБР

Президент США Дональд Трамп заявил, что экс-директор ФБР Джеймс Коми дролжен извиниться за незаконную слежку за работниками его предвыборного штаба в 2016 году. Об этом он написал в своем Twitter.

Как известно, до этого Коми признал свою неправоту. Он согласился, что ФБР позволило себе грубейшие ошибки, устроив слежку за бывшим сотрудником избирательного штаба Трампа Картером Пэйджем.

Америсканский лиде считает, что бывший глава бюро сделал это из-за того, что «его поймали с поличным».

«Каковы будут последствия за его незаконные действия? Может быть годы в тюрьме? Где извинения передо мной и другими, Джим?» — написал Трамп.

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