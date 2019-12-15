Трамп раскритиковал Fox News за интервью с экс-главой ФБР

Президент США Дональд Трамп раскритиковал телеканал Fox News за намерение взять интервью у бывшего директора Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймса Коми и главы комитета палаты представителей по разведке Адама Шиффа. Свое мнение американский лидер высказал в Twitter.

Глава Соединенных штатов заявил, что Джеймс Коми «дискредитировал себя», и назвал его «слизняком». Адам Шифф же, по мнению Трампа, является коррумпированным политиком.

«Fox слишком сильно старается быть политически корректным», — написал президент США.

При этом он подчеркнул, что телеканал полностью отстранился от провальных дебатов Демократической партии.

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