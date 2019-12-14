Депутат рассказал, почему подарил нижегородским чиновникам вазелин

Депутат Госдумы Вадим Булавинов, который вручил баночку вазелина областным чиновникам на открытии школы в Нижегородской области, рассказал, зачем сделал это. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

По его, словам на это было несколько причин.

«Неоднократно, и в том числе лично мне, называли разные сроки ввода, давали клятвенные обещания чуть ли не на крови и фактически к новому году, через год и два месяца смогли достроить», — сказал Булавинов.

Также парламентарий добавил, что чиновники «сорвали национальный проект на год с лишним».

При этом Булавинов отметил, что не понимает ажиотажа вокруг такого подарка, поскольку вазелин «имеет много разных применений».

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