В Кабардино-Балкарии 31 декабря сделали выходным днем
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Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков пописал указ о переносе выходного дня с 28 декабря на 31-е, сообщает РИА «Новости».
Перенос выходного предусмотрен для лиц, госслужащих. Муниципальным работникам также рекомендовано сделать 31 декабря выходным.
Указ подписан «в целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней».
Также стало известно, что губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рекомендовал руководителям предприятий региона сделать 31 декабря выходным днем.
Уже более 10 российских регионов объявили 31-е декабря в этом году выходным днем.
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