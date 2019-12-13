Путин поздравил Джонсона с победой

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон со своей собакой Диланом около избирательного участка... Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон со своей собакой Диланом около избирательного участка...
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон со своей собакой Диланом около избирательного участка...
Thomas Mukoya/Reuters

Президент России Владимир Путин поздравил Бориса Джонсона с назначением на пост премьер-министра Великобритании. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Примите поздравления по случаю Вашего назначения вновь на пост премьер-министра», — говорится в сообщении.

Также президент выразил уверенность, что развитие диалога и взаимодействия отвечало бы интересам РФ и Британии и всей Европы.

Путин пожелал Джонсону успехов, крепкого здоровья и благополучия.

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