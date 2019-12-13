Левченко назвал причины своей отставки с поста губернатора Иркутской области

Сергей Левченко
Владимир Смирнов/РИА «Новости»

Бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко назвал причину своей ухода с должности. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Это будет лучше для жителей», — сказал экс-чиновник.

12 декабря Владимир президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко и назначил временным главой региона Игоря Кобзева.

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