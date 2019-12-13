Песков: Зеленский должен не руку жать Путину, а выполнять Минские соглашения

Пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков заявил, что для решения ситуации в Донбассе, лидер Украины Владимир Зеленский должен выполнять Минские соглашения, а не жать руку главе РФ Владимиру Путину, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Что касается Донбасса, то здесь надо не Путину жать руку, а надо выполнять минские договоренности - и тогда можно будет всем пожать руку и поздравить с тем, что украинцы решили свой внутриукраинский конфликт», — сказал Песков.

При этом он отметил, что при желании поднять вопрос о Крыме, лучше просто жать Путину руку.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности пожать руку российскому лидеру сто раз за возвращение Крыма и десять раз — за Донбасс.

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