Президент Украины Владимир Зеленский стал гостем украинского ток-шоу «Право на владу» («Право на власть»), трансляция программы опубликована на канале ТНС в Youtube.

Кроме главы государства передачу посетили глава офиса президента Андрей Богдан, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, министр иностранных дел Вадим Пристайко и председатель Верховной рады Дмитрий Разумков.

Темой программы стал саммит лидеров стран «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция, Германия. – примечание «Газеты.Ru»).

Шоу вышло в эфир украинского канала «1+1» в четверг, 12 декабря, в 22.30 по местному времени (23.30 мск).

Встреча в «нормандском формате», посвященная урегулированию конфликта в Донбассе, состоялась в Париже 9 декабря.

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