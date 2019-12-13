Зеленский стал гостем украинского ток-шоу
Президент Украины Владимир Зеленский стал гостем украинского ток-шоу «Право на владу» («Право на власть»), трансляция программы опубликована на канале ТНС в Youtube.
Кроме главы государства передачу посетили глава офиса президента Андрей Богдан, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, министр иностранных дел Вадим Пристайко и председатель Верховной рады Дмитрий Разумков.
Темой программы стал саммит лидеров стран «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция, Германия. – примечание «Газеты.Ru»).
Шоу вышло в эфир украинского канала «1+1» в четверг, 12 декабря, в 22.30 по местному времени (23.30 мск).
Встреча в «нормандском формате», посвященная урегулированию конфликта в Донбассе, состоялась в Париже 9 декабря.
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