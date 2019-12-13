Зеленский заявил, что не давал интервью российскому телевидению

Президент Украины Владимир Зеленский завил, что не давал интервью российскому телеканалу. Об этом сообщает ТАСС.

«Я не давал интервью телеканалу «Россия 1», — сказал он в эфире украинского телевидения.

Украинский лидер объяснил, что после нормандского саммита в Париже к нему подошла журналистка около 1.30 ночи в коридоре, задала вопрос и он ей ответил.

«Такое вот интервью», — добавил Зеленский.

Также он отметил, что там было много других представителей прессы их разных стран.

До этого телеканал «Россия 1» сообщил, что Зеленский дал первое полноценное интервью российским СМИ.

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