В США утвердили кандидатуру Салливана на должность посла в России
Сенат США в четверг, 12 декабря, одобрил кандидатуру замгоссекретаря Джона Салливана на пост посла США в России. Об этом сообщает телеканал C-SPAN.
Отмечается, что свои голоса за него отдали более половины сенаторов.
После этого президент США Дональд Трамп должен подписать указ о назначении Салливана.
Как известно, Салливан придет на смену Джону Хантсману, который ранее занимал данный пост.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В МИД РФ рассказали, чего ожидают от работы Салливана
— Отказ от подрыва демократии: Лавров провел встречу с Салливаном
— Комитет Сената Конгресса США одобрил назначение Салливана послом в России