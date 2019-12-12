В США утвердили кандидатуру Салливана на должность посла в России

Сенат США в четверг, 12 декабря, одобрил кандидатуру замгоссекретаря Джона Салливана на пост посла США в России. Об этом сообщает телеканал C-SPAN.

Отмечается, что свои голоса за него отдали более половины сенаторов.

После этого президент США Дональд Трамп должен подписать указ о назначении Салливана.

Как известно, Салливан придет на смену Джону Хантсману, который ранее занимал данный пост.

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