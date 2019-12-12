Моралес прилетел в Аргентину
Экс-президент Боливии Эво Моралес прилетел в аэропорт Буэнос-Айреса. Об этом сообщает La Nacion.
Глава МИД Аргентины Фелипе Сола предположил, что бывший боливийский лидер попросил присвоить ему убежище в Аргентине.
Согласно поступившей информации, с Моралесом в Буэнос-Айрес прибыли экс-вице-президент Боливии Альваро Гарсия Линер и еще двое должностных лиц.
Отмечается, что Министерство иностранных дел Аргентины предоставил им убежище, а также даст им статус беженцев.
Как было известно, 10 ноября Моралес объявил об отставке и уехал из Боливии.
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