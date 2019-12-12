Зеленский перечислил пять составляющих формулы будущего для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о пяти составляющих формулы будущего для страны. Об этом сообщает журнал «Новое время».

По его словам, первой их них является мир и «возвращение Украине территорий и наших людей».

К другому условию Зеленский отнес «эффективные институты и прозрачные правила игры», которые будут «обязательными для всех». Речь идет о победе над коррупцией и равенстве всех перед законом.

Третьей составляющей он назвал инвестиции.

Четвертым условием, по мнению президента, будет качественно иная инфраструктура, которая включает в себя не только дороги. Еще Зеленский имел ввиду инфраструктуру медицинскую, образовательную, цифровую, энергетическую и другие.

Пятой составляющей он считает «не декларативное», а «реальное» народовластие.