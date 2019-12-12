Путин: интерпретация Конституции требует непрерывного процесса

Президент России Владимир Путин заявил, что на толкование Конституции в целом и ее отдельных его положений может уйти вся жизнь, это непрерывный процесс. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам главы государства, сама жизнь, ее развитие, побуждает по-новому осмысливать Конституцию.

Такую позицию Путин озвучил в ходе встречи с судьями Конституционного суда 12 декабря.

Конституция Российской Федерации была принята 12 декабря 1993 года на референдуме. С 1994 года, согласно Указам Президента России («О Дне Конституции Российской Федерации» и «О нерабочем дне 12 декабря») 12 декабря было объявлено государственным праздником.