Глава МИД Франции назвал Россию угрозой для НАТО

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Россия представляет угрозу для стран НАТО. Об этом сообщает ТАСС.

По словам министра, в первую очередь Россия опасна в сфере кибербезопасности. Ле Дриан считает, что РФ представляет опасность для стран-соседей, в том числе для Украины.

Ранее в МИД России отметили, что военные расходы Североатлантического альянса более чем в 20 раз превышают российские, при этом Россия возглавляет список угроз НАТО.

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