Стало известно, почему Лужкова хоронили в закрытом гробу
Представители семьи Лужкова рассказали, почему на церемонии прощания с бывшим мэром столицы гроб был закрытым. Об этом информирует РИА «Новости».
«Пусть он останется в памяти живым, энергичным человеком», — сказали они.
Как известно, его похороны пройдут на Новодевичьем кладбище.
Ранее сообщалось, что экс-мэра хоронят в закрытом гробу, покрытом российским триколором.
Из-за этого возникли разговоры о том, что обстоятельства смерти Лужкова остаются непроясненными.
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