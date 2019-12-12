Стало известно, почему Лужкова хоронили в закрытом гробу

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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Представители семьи Лужкова рассказали, почему на церемонии прощания с бывшим мэром столицы гроб был закрытым. Об этом информирует РИА «Новости».

«Пусть он останется в памяти живым, энергичным человеком», — сказали они.

Как известно, его похороны пройдут на Новодевичьем кладбище.

Ранее сообщалось, что экс-мэра хоронят в закрытом гробу, покрытом российским триколором.

Из-за этого возникли разговоры о том, что обстоятельства смерти Лужкова остаются непроясненными.

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