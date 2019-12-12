Борис Джонсон пришел на выборы с собакой

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пришел на избирательный участок, где проходят выборы в парламент, со своим джеком-расселом Дилэном. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, премьер привел собаку на красном поводке. Сам политик был одет в черное пальто.

После того, как Джонсон проголосовал, он помахал журналистам и увел Дилэна.

Избирательный участок, где оставил свой голос британский премьер, находится в главной лондонской методистской церкви.

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