Борис Джонсон пришел на выборы с собакой
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пришел на избирательный участок, где проходят выборы в парламент, со своим джеком-расселом Дилэном. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, премьер привел собаку на красном поводке. Сам политик был одет в черное пальто.
После того, как Джонсон проголосовал, он помахал журналистам и увел Дилэна.
Избирательный участок, где оставил свой голос британский премьер, находится в главной лондонской методистской церкви.
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