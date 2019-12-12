МИД ФРГ считает высылку своих дипломатов из РФ безосновательной

МИД ФРГ посчитал высылку своих дипломатов из России «неправильным сигналом», об этом информирует «Интерфакс».

Российское решение принято к сведению украинской стороной.

«Это дает неверный сигнал и лишено оснований», — добавили в заявлении представителя министерства.

Также уточняется, что ФРГ имеет право на ответные меры в связи с высылкой германских дипломатов из России.

До этого стало известно, что Россия вручила ответную ноту послу ФРГ.