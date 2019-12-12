Источник: Лужков умер от редчайшего осложнения после процедуры на сердце
Экс-мэр Москвы Юрий Лужков умер из-за редкого осложнения после процедуры обследования сердца, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в окружении Лужкова.
«Юрий Михайлович умер после коронарографии (рентгеноконтрастный метод исследования. — прим.), которая дала редчайшее осложнение», — сказал источник.
Официального подтверждения это информации в настоящее время не поступало.
Ранее главный врач мюнхенской клиники «Гроссхадерн» Карл-Вальтер Яух заявил, что Лужков скончался в результате инфаркта на фоне серьезных проблем с сердцем.
Лужков скончался на 84-м году жизни в мюнхенской клинике 10 декабря.
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