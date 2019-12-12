В Киргизии экс-президента Атамбаева обвинили в подготовке насильственного захвата власти

Государственная комиссия по расследованию массовых беспорядков в Бишкеке заявила, что бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев готовил насильственный захват власти во время операции по его задержанию, создавал ложное представление о наличии протестов и пытался заручиться международной поддержкой. Об этом сообщает РИА «Новости».

В комиссии утверждают, что экс-президент заранее готовил вооруженный отпор. В дальнейшем он намеревался захватить власть на фоне массовых беспорядков и мародерства.

Ранее Алмазбек Атамбаев неоднократно заявлял, что все обвинения в его адрес и адрес его сторонников имеют политический оттенок.

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