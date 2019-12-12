Закон об особом статусе Донбасса продлен

Верховная рада Украины в ходе внеочередного заседания приняла решение о продлении действия закона об особом статусе Донбасса. Об этом информирует РИА «Новости».

Пролонгация была встречена положительно 320 парламентариями при необходимом минимуме в 226 голосов.

Далее документ будет передан на подпись президенту Украины. Законную силу решение приобретет с момента его публикации в официальной прессе.

Уточняется, что решение будет действительно до 31 декабря 2020 года.

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