Россия высылает двух немецких дипломатов

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Здание министерства иностранных дел Российской Федерации Здание министерства иностранных дел Российской Федерации
Здание министерства иностранных дел Российской Федерации
РИА «Новости»

Россия признала персонами нон грата двух сотрудников посольства Германии в Москве. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такой шаг Москва приняла по принципу взаимности.

Дипломатам предписано покинуть страну в течение семи суток.

Посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр был вызван в российский МИД 12 декабря. Он отказался комментировать журналистам итоги встречи в министерстве.

МИД Германии ранее объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства России из-за расследования убийства гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине.

Хангошвили застрелил неизвестный на велосипеде в берлинском районе Моабит 23 августа 2019 года. По подозрению в убийстве задержан гражданин России.

В декабре президент России Владимир Путин заявил, что Хангошвили являлся очень жестоким и кровавым боевиком, который был одним из организаторов теракта в московском метро.