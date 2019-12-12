Россия высылает двух немецких дипломатов
Россия признала персонами нон грата двух сотрудников посольства Германии в Москве. Об этом сообщает РИА «Новости».
Такой шаг Москва приняла по принципу взаимности.
Дипломатам предписано покинуть страну в течение семи суток.
Посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр был вызван в российский МИД 12 декабря. Он отказался комментировать журналистам итоги встречи в министерстве.
МИД Германии ранее объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства России из-за расследования убийства гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине.
Хангошвили застрелил неизвестный на велосипеде в берлинском районе Моабит 23 августа 2019 года. По подозрению в убийстве задержан гражданин России.
В декабре президент России Владимир Путин заявил, что Хангошвили являлся очень жестоким и кровавым боевиком, который был одним из организаторов теракта в московском метро.