Послу Германии выражен протест из-за объявления российских дипломатов персонам нон грата
Послу ФРГ Андреас фон Гайру выражен протест из-за решения германского правительства об объявлении двух сотрудников посольства России в Берлине персонами нон грата. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление МИД РФ.
Как отмечается, беседа с послом в МИД длилась около 30 минут.
Сам фон Гайр отказался комментировать журналистам итоги встречи в министерстве.
МИД Германии ранее объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства России из-за расследования убийства гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине.
Хангошвили застрелил неизвестный на велосипеде в берлинском районе Моабит 23 августа 2019 года. По подозрению в убийстве задержан гражданин России.
В декабре президент России Владимир Путин заявил, что Хангошвили являлся очень жестоким и кровавым боевиком, который был одним из организаторов теракта в московском метро.
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