Экс-мэра Москвы Юрия Лужкова хоронят в закрытом гробу. Об этом сообщает сайт «Московский комсомолец».

Гроб покрытом российским триколором.

Как отмечает СМИ, это стало поводом для пришедших проститься в бывшим мэром говорить о том, что обстоятельства его смерти остаются непроясненными.

Ранее сообщалось, что вдова экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина и две их дочери прибыли в храм Христа Спасителя, где проходит прощание с бывшим мэром столицы.

О смерти Лужкова стало известно 10 декабря, информацию подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин.

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