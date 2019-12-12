В Крыму попросили ЕС не вводить санкции против России

В Крыму еще надеются, что Евросоюз одумается и не будет вводить антироссийские санкции. Об этом рассказал РИА «Новости» зампред комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус.

По его мнению, антироссийская истерия должна закончиться, как и санкционные меры против страны, ведь эта политическая игра затянулась.

«Крымчане призывают лидеров ЕС одуматься... принять здравомыслящие решение», — передал Шонус.

Также на полуострове попросили Евросоюз подумать о том, что такие действия повлияют на экономическое благосостояние стран, ведь развитие ЕС зависит от уровня добрососедских отношений с Россией, считает Шонус.

«Если ЕС примет решение о продлении санкций, это будет... во вред им», — заключил Шонус.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Зеленский призвал продлить санкционное давление ЕС на Россию

— Саммит ЕС примет решение о продлении санкций против России