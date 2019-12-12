Трамп подписал указ о борьбе с антисемитизмом в США и мире

Американский президент Дональд Трамп подписал указ о борьбе с антисемитизмом и ЧП, произошедшими на его почве, в США и мире. Об этом сообщает РИА «Новости».

Планируется, что американская сторона будет бороться с нетерпимостью в Штатах и во всем мире. В частности, власти будут наблюдать за исполнением гражданских прав в части дискриминации по расовым признакам.

Соединенные Штаты считают свободу вероисповедания и борьбу с антисемитизмом приоритетом своей внешней политики.

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